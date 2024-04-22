مكافحة المخدرات تقبض على شخص بمحافظة بدر لترويجه مواد مخدرة

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشورى يوافق على مشروعي نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.