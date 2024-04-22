شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للمنافسة تعتمد استراتيجية التحول الرقمي لتحفيز الابتكار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمدت الهيئة العامة للمنافسة استراتيجية التحول الرقمي، وذلك انطلاقاً من رؤيتها في الاستراتيجية وهي الوصول إلى بنية رقمية ممكّنة للأعمال ومحفزة للابتكار، التي تسعى إلى تمكين دور الهيئة في حماية المنافسة وتشجيعها من خلالها لدعم التقنيات المبتكرة.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز العمل المؤسسي وترسيخه من خلال حوكمة عملية التحول الرقمي، وزيادة الوعي وتطوير الكوادر والقدرات اللازمة لتلبية متطلباته، وتحقيق أهداف الهيئة، وتوفير بنية رقمية داعمة للابتكار والتقنيات الناشئة بالإضافة إلى تعزيز دور البيانات في هذا التحول ليشمل تطبيق تقنيات متقدمة وأنظمة أفضل لإدارة الأعمال، وتسريع الإجراءات وتحسين دقة القرارات.

ومن هذا المنطلق تؤكد الهيئة أن هذه الخطوة ستجعلها أكثر فاعلية لتقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية للمستفيدين، وتدريب الموظفين لتمكينهم من الاستفادة الكاملة من الأدوات الرقمية الجديدة.

