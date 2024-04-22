شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير الدومينيكان والان نبدء بالتفاصيل

#الرياض | معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ #عادل_الجبير @AdelAljubeir يستقبل سفير جمهورية الدومينيكان المعيّن حديثاً لدى المملكة السيد أندي رودريجيز دوران.

وتمنى معاليه لسعادة السفير، التوفيق في مهام عمله الجديد. pic.twitter.com/vApMnnKORy — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 22, 2024

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية الدومينيكان المعيّن حديثاً لدى المملكة أندي رودريجيز دوران.وتمنى معاليه للسفير، التوفيق في مهام عمله الجديد. وتمنى معاليه لسعادة السفير، التوفيق في مهام عمله الجديد. This is a Twitter Status— وزارة الخارجية(@KSAMOFA)