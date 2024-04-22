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وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل سفير الدومينيكان

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اليوم- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية الدومينيكان المعيّن حديثاً لدى المملكة أندي رودريجيز دوران.
وتمنى معاليه للسفير، التوفيق في مهام عمله الجديد. وتمنى معاليه لسعادة السفير، التوفيق في مهام عمله الجديد. This is a Twitter Status— وزارة الخارجية(@KSAMOFA)
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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