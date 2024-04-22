شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبير" يبحث الموضوعات المشتركة مع سفيري بوروندي وبنين والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية مع الدول

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم، سفير جمهورية بوروندي لدى المملكة ناهايو جاكوس يعقوب.وجرى خلال الاستقبال، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وكان استقبل "الجبير" سفير جمهورية بنين لدى المملكة آدم زاكاري بوقودو.وجرى أيضا خلال الاستقبال، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.