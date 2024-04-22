تراند اليوم : تفاصيل استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على 51% من شركة أبراج اتصالات تابعة لـ "STC".. والكشف عن قيمة الصفقة

صحيفة الخليج 365:أعلن صندوق الاستثمارات العامة، وشركة الاتصالات السعودية "stc" اليوم، عن توقيع الاتفاقيات النهائية التي سيستحوذ عبرها الصندوق على حصة 51% من شركة أبراج الاتصالات (توال) من مجموعة stc.

​​​​وبحسب الاتفاقيات، سيقوم كل من الصندوق ومجموعة stc، بدمج شركتي توال ولتيس الذهبية للاستثمار، التي يمتلك فيها الصندوق حصة أغلبية في كيان مدمج جديد ليكون أكبر شركة رائدة إقليمياً في مجال البنية التحتية الخاصة بقطاع الاتصالات.

وبذلك سيمتلك الصندوق حصة 54% من الكيان المدمج الجديد، بينما ستمتلك مجموعة stc حصة 43.1% منها، في حين سيحتفظ ملاّك الأقلية في شركة لتيس الذهبية للاستثمار برأس المال المصدر المتبقي من الكيان.

ويتوقع اكتمال الصفقات في النصف الثاني من 2024، بعد الحصول على جميع الموافقات النظامية، واستيفاء شروط الاتفاقيات.

وسيمتلك الكيان المدمج الجديد 30 ألف برج للاتصالات، لتصبح واحدة من أكبر شركات الأبراج على مستوى العالم حيث ستقدر إيراداتها السنوية بحوالي 4.8 مليارات ريال سعودي.