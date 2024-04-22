آليات تقنية جديدة لحماية ومراقبة المتنزهات

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- بواسطة أيمن الوشواش - تشارك القوات الخاصة للأمن البيئي بجناح تعريفي وتوعوي، لتعزيز أهمية المحافظة على البيئة وحمايتها وحفظ الموارد الطبيعية، ودور السلامة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة، وذلك في منتدى المناطق المحمية الطبيعية (حِمى)، الذي ينظمة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بمدينة الرياض، وافتتحه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز المهندس عبدالرحمن الفضلي، بحضور قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر الحربي. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك القوات الخاصة للأمن البيئي بجناح تعريفي وتوعوي، لتعزيز أهمية المحافظة على البيئة وحمايتها وحفظ الموارد الطبيعية، ودور السلامة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة، وذلك في منتدى المناطق المحمية الطبيعية (حِمى)، الذي ينظمة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بمدينة الرياض، وافتتحه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز المهندس عبدالرحمن الفضلي، بحضور قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر الحربي. وتستعرض القوات لزوار الجناح الآليات المستخدمة في حماية ومراقبة المتنزهات والأماكن الوعرة والأودية والجبال والمحميات، والمهام والمسؤوليات الميدانية المنوطة بها ومناطق انتشارها في المملكة، ودورها في الأنظمة البيئية والمراقبة الأمنية لحماية الحياة الفطرية، وتقديم عروض توعوية وتثقيفية.

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