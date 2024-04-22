شكرا لقرائتكم خبر 36 محطة ترصد هطول أمطار في 5 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت منطقة عسير أعلى معدل لكميات هطول الأمطار بـ 32.00 ملم في محايل عسير، و 21.6 في رجال ألمع، ضمن 5 مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار على المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب التقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، فقد رصدت 36 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي حتى أمس الأول هطول أمطار في مناطق: الرياض، عسير، جازان، نجران، والباحة.

وأوضح التقرير أن منطقة الرياض سجلت في محطة رصد الأمطار بالسليل 3.8 ملم، وفي محطة القطار – الرياض 0.8 ملم، فيما سجلت حديقة السودة بأبها في منطقة عسير 18.6 ملم و8.8 مم في الواديين بأحد رفيدة.

وأشار التقرير إلى أن منطقة جازان سجلت في محطة سد بيش- ببيش (29.5) مم، و18.00 مم في بلغازي- العيدابي، وفي منطقة نجران سجلت محطة نجران 4.3 ملم، والحضن- نجران 4.00 ملم، وفي منطقة الباحة سجلت المخواة 24.00 مم.

كميات الأمطار في المناطق: