تدريب طالبات مدارس عسير على الإسعافات الأولية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت فعاليات برنامج «حياة» للإسعافات الأولية بمدارس تعليم منطقة عسير، والتي ينظمها فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة، بالتعاون مع قسم الشؤون الصحية المدرسية بتعليم عسير.

ويأتي البرنامج بتوجيه من أمير منطقة عسير تركي بن طلال؛ بهدف تأهيل وتدريب الموجهين الصحيين والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات في مدارس المنطقة على الإسعافات الأولية، إلى جانب نشر ثقافة الإسعافات في المجتمع المحلي.

ويستمر البرنامج في مرحلته الأولى حتى 8 ذي القعدة المقبل، في جميع مدن ومحافظات المنطقة.