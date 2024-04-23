شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. رياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران، تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وكذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير، وقد تمتد إلى الباحة.

كما يطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من مترونصف إلى مترين، يصل إلى مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

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حالة البحر: متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة، وشمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.