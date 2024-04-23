شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الثلاثاء.. "الأرصاد" يحذر من أتربة وعوالق على الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من عوالق ترابية على أجزاء من المنطقة الشرقية حتى الساعة 8 من صباح اليوم الثلاثاء، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
ويشمل التنبيه: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق.
ويشمل التنبيه: الخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن.
ويشمل التنبيه: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق.
أتربة مثارةكما نبه المركز من أتربة مثارة، تبدأ الساعة 8 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 6 مساء، يصاحبها رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #المنطقة_الشرقية - #الجبيل #الخبر #الدمام ...+2— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) April 22, 2024
للتفاصيل https://t.co/QDk0BfVHMc #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/HmejMc98iz
ويشمل التنبيه: الخفجي والنعيرية وقرية العليا والأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة وحفر الباطن.