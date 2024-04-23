شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية اليوم.. رياح نشطة وأتربة مثارة بعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة الأماكن والمواعيد.. عوالق ترابية وتدني الرؤية في الرياض طقس المملكة اليوم.. رياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المناطق

العاصمة المقدسة ومحافظات بحرة والجموم

حركة الرياح وحالة البحر

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الثلاثاء - بمشيئة الله تعالى - نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية وكذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير و قد تمتد إلى الباحة.كما يطرأ ارتفاع ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.كما نبه المركز من أتربة مثارة على العاصمة المقدسة ومحافظة بحرة، تشمل تأثيراتها رياحا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم.كما حذر المركز من أتربة مٌثارة على محافظة الجموم، مصحوبة برياحا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم، تشمل في تأثيراتها مراكز مدركة ورهاط والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة 6 من مساء اليوم.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من مترونصف إلى مترين يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة وشمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.