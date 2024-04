"المالية" تلزم برنامج منافع التقاعد بتطبيق معيار المحاسبة للقطاع العام

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة المالية مشروع معيار المحاسبة للقطاع العام 49 ”برامج منافع التقاعد“، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تحديد متطلبات المحاسبة والتقرير من قبل برامج منافع التقاعد في القطاع العام، التي تقدم منافع تقاعد لموظفي القطاع العام ومشاركين مؤهلين آخرين.وألزمت الوزارة برنامج منافع التقاعد بتطبيق معيار المحاسبة للقطاع العام 49، حيث يعتبر هذا المعيار برنامج منافع التقاعد جهة معدّة للقوائم المالية منفصلة عن أصحاب العمل للمشاركين في البرنامج.وتسري جميع المعايير الأخرى على القوائم المالية لبرنامج منافع التقاعد فقط بالقدر الذي لم ترد به متطلبات في هذا المعيار مغايرة لها.وأوضحت أن البرنامج له عدة أسماء أخرى منها ”خطط المعاشات“ أو ”خطط دفعات التقاعد“ أو ”خطط منافع التقاعد“.وبيّنت الوزارة أن المعيار يتناول متطلبات المحاسبة والتقرير من قبل البرنامج عن جميع المشاركين على أنهم مجموعة، ولا يتناول التقارير المقدمة للمشاركين الفرديين عن حقوقهم في منافع التقاعد.This is a Twitter Status.. ما أهداف توحيد موعد صرف This is a Twitter Status؟This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأشارت إلى أن المعيار يتطرق أيضًا إلى منافع التقاعد لموظفي القطاع العام وغيرهم من المشاركين المؤهلين للانضمام إلى البرنامج.وذكرت الوزارة أن المعيار لا يتناول الأشكال الأخرى من منافع التوظيف، مثل مدفوعات إنهاء التوظيف، أو ترتيبات التعويض المؤجلة، أو منافع إجازة الخدمة الطويلة، أو البرامج الخاصة للتقاعد المبكر أو تسريح العمالة الزائدة، أو برامج الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية، أو برامج المكافآت. وتُستثنى أيضا ترتيبات الضمان الاجتماعي الحكومي من نطاق هذا المعيار.