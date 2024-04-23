3 مخالفات توقف خدمات مراكز تقييم أضرار المركبات

صنف مشروع القواعد المنظمة لتقييم أضرار المركبات، مخالفات الضوابط وإنشاء وتشغيل مراكز تقييم أضرار المركبات، إلى 3 أنواع من المخالفات المهنية والإنشائية والتشغيلية، تتضمن عدم الالتزام بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، بما يشمل معايير تقييم أضرار المركبات المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، فضلا عن عدم الالتزام بالقواعد والاشتراطات، والتعليمات والتوجيهات الإنشائية، وغياب تحقيق مستهدفات مؤشرات الأداء، أو تقديم معلومات غير صحيحة.

معالجة المخالفة

أحال المشروع الذي طرحته الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين على منصة استطلاع، المخالفات المهنية إلى لجنة النظر للبت فيها وفقاً للنظام، ولا بمنع ذلك دون إيقاف النظام الإلكتروني عن المخالف أو أي من العاملين لديه لحين البت في مخالفته، أو إلغاء الموافقة المؤقتة للمركز، ويكون التعامل مع المخالفات الإنشائية والتشغيلية بتوجيه إنذار مكتوب من الهيئة مع التزام المركز بمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار، على أن يقدم المركز خطة تصحيح خلال خمسة أيام من تاريخ الإنذار، كذلك يتم إيقاف النظام الإلكتروني «تقدير» عن المركز لحين معالجة المخالفات المرصودة من الهيئة.

النطاق العمراني

تحدد الإدارة التنفيذية للإستراتيجية وتطوير الأعمال بالهيئة بشكل دوري الاحتياج اللازم لإنشاء المراكز، وعدد فروعها وتصنيفها لكل مدينة/منطقة، وفقًا لعدد الحوادث المرورية سنويًا، ومساحة المدينة، وتوزيع كثافة الحوادث المرورية، فضلا عن مدى توافر المناطق الصناعية، وامتداد النطاق العمراني.

تصنيف المخالفات

1- مخالفات مهنية

المخالفات المتعلقة بعدم الإلتزام بالأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم، بما يشمل معايير تقييم أضرار المركبات المعتمدة من الهيئة.

2- مخالفات إنشائية

المتعلقة بعدم الإلتزام بالقواعد والاشتراطات، والتعليمات والتوجيهات الإنشائية والتنظيمية الصادرة من الهيئة.

3- مخالفات تشغيلية

المتعلقة بعدم تحقيق مستهدفات مؤشرات الأداء الواردة في القواعد، أو تقديم معلومات غير صحيحة بشأنها.

معايير إنشاء مراكز تقييم أضرار المركبات

1- عدد الحوادث المرورية سنويًا.

2- مساحة المدينة.

3- توزيع كثافة الحوادث المرورية في المدينة.

4- توافر المناطق الصناعية.

5- امتداد النطاق العمراني.