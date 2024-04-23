شكرا لقرائتكم خبر عن "سبعيني" يينجح في المشي بعد تدخل جراحي بمستشفى الملك فيصل بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق من جراحة العظام والكسور بمستشفى الملك فيصل بمكة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من تمكين مريض في العقد السابع من العمر من استعادة المشي بشكل طبيعي من خلال إجراء جراحة ناجحة لزراعة مفصلين صناعيين للركبتين.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، حضر المريض للعيادة وهو يعاني من آلام مبرحه وعدم استطاعته السير على قدميه ويتنقل بكرسي متحرك.

وأضاف "تم استقبال المريض وإخضاعه لفحوصات دقيقة بالأشعة السينية الرقمية (Digital X-rays) وعدداً من التحاليل المخبرية، والتي أظهرت وجود احتكاك شديد جداً وخشونة من الدرجة الرابعة في مفاصل الركبتين، مع ارتخاء بالأربطة وعدم الثبات". خطة علاجية

وبين التجمع الصحي، تقرر على الفور البدء في الخطة العلاجية المتضمنة استبدال مفصل الركبة اليسرى عبر فريق طبي متخصص في زراعة المفاصل بقياده استشاري جراحة المفاصل الصناعية والمناظير د.عاطف لبان وفريقه المكون من د. عبد الله الصواف ود.عبد الناصر الغامدي ود. محمد عطية ود. محمد صقر خلال الجراحة تم إزالة الاحتكاك الموجود بالركبة اليسرى واستبدالها بمفصل صناعي جديد ومتطور والتي تتيح له الحركة بشكل جيد وبثبات أعلى أثناء المشي والحركة.

وأوضح "نظراً لنجاح العمليه الأولى تقرر اجراء جراحة استبدال مفصل الركبة اليمنى بعد عدة أشهر من زراعة المفصل الأول وتكللت ولله الحمد بالنجاح وتمكن المريض من الوقوف منذ اليوم الأول واستطاع بعد ذلك القدرة على المشي بمفرده وبدون أي مساعده وعاد ليمارس حياتيه الطبيعية بعد اخضاعه للعلاج التأهيلي بالمستشفى".