شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. مطار الأمير سلطان يحصل على التصريح البيئي والان نبدء بالتفاصيل

يعد إضافة حقيقية لقطاع الطيران بالمنطقة، و يشكل نواة لأنشطة طيران مستقبلية واعدة.. افتتاح #مطار_غرب_القصيم بمحافظة الرس الأربعاء القادم



للتفاصيل | https://t.co/4ftBaS3NAt#اليوم pic.twitter.com/v7vSDP9PVe — صحيفة اليوم (@alyaum) April 23, 2024

الدمام - شريف احمد - حصل مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي بتبوك أحد المطارات التابعة لشركة تجمع مطارات الثاني، على التصريح البيئي للتشغيل من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.ويأتي الإنجاز حرصاً من قبل شركة تجمع مطارات الثاني، وتأكيداً على تنفيذ جميع المعايير البيئية اللازمة، محققةً بذلك التنمية المستدامة، وتوفير جودة هواء مناسبة وطبيعية للمسافرين داخل بيئة المطارات بالمملكة، ما يعزز ويسهم في الارتقاء بتجربة المسافرين ويواكب تطلعات رؤية المملكة 2030. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)