شكرا لقرائتكم خبر عن الجاسر: النظام الموحد للنقل البري بين دول الخليج يدعم القطاع اللوجستي والان نبدء بالتفاصيل

من بينها الموافقة على القانون الموحد للنقل البري بين دول مجلس التعاون.. أبرز قرارات #مجلس_الوزراء



القطاع اللوجستي

الدمام - شريف احمد - رفع وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي وأوضح أنه يمثل خطوة كبيرة نحو توحيد وتحسين الإجراءات اللوجستية، وتعزيز السلامة على الطرقات وجودة الخدمات المقدمة. وأكد الجاسر أن القرار سيسهم في توحيد وتسهيل الإجراءات الإدارية والتنظيمية، ويرفع مستوى السلامة على الطرق، ويحفز على استثمار واستدامة مشاريع النقل، ويضمن عدالة المنافسة بين مقدمي الخدمات.وأشار إلى أن النظام يدعم كذلك قدرات القطاع اللوجستي.وأوضح الجاسر أن أهداف النظام الموحد تستهدف تحسين البيئة التنظيمية وتوحيد الشروط والمواصفات الفنية لوسائل النقل، وجذب الاستثمارات، وتعزيز المنافسة العادلة، لضمان تقديم أفضل الخدمات للركاب وتحقيق التكامل في التخطيط وبناء السياسات العامة للقطاع، مما يسهم تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.