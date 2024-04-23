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خلال 3 أشهر.. 23 مليون زيارة لـ"ناجز" من 90 دولة

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واس - الرياض 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 3 أشهر.. 23 مليون زيارة لـ"ناجز" من 90 دولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة العدل، عن ارتفاع عدد زوار منصة وتطبيق ناجز najiz.sa خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، إلى 23 مليون زيارة لمستفيدين من أكثر من 90 دولة.
وتضم منصة ناجز 4 بوابات "للأفراد، والأعمال، والمحامين، وبوابة الجهات الحكومية"، وتعد نقلة نوعية تعزز جودة الخدمات وتطور الحكومة الرقمية، بما يُيسر على المستفيدين.

المرافق العدلية

ويجري الدخول على كل بوابة بحسب المستفيد؛ حيث تتجاوز الخدمات المتاحة عبر منصة ناجز 160 خدمة تغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.
وتهدف المنصة إلى إتاحة خدماتها بسهولة ويسر، وتحقيق العدالة وسرعة الإنجاز، وتعزز تطبيق مبدأ الشفافية، وتسهيل الوصول السريع إلى المعلومة، كما توفر الوقت والجهد على المستفيدين.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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