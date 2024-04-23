حلول إبداعية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لإيجاد حلول إبداعية مستدامة تخدم قطاع النقل والخدمات اللوجستية، أقامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، حفل تكريم الفائزين بجائزة الإبداع في نسختها الثانية، بحضور رؤساء وقيادات المنظومة، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للإبداع والابتكار. وشهد الحفل تكريم وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر الفائزين بالجائزة، التي شھدت وصول 40 مشاركة للمرحلة النهائية من إجمالي 100 مشاركة من أصل 270 متنافسا، عبر 6 مسارات شملت: مسار الإبداع في تعزيز تكامل أنماط النقل، ومسار الإبداع في استدامة قطاع النقل، ومسار الإبداع في تحسين السلامة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ومسار الإبداع في تنافسية قطاع النقل والخدمات اللوجستية، ومسار الإبداع في تبني التقنيات الحديثة وأساليب النقل المستقبلية، ومسار الإبداع في تحسين بيئة العمل وأداء الأعمال في قطاع النقل. وتضمن الحفل الختامي تكريم 9 مشاركات فائزة على ثلاث فئات: الذهبية، والفضية، والبرونزية. مسارات الجائزة: الإبداع في تعزيز تكامل أنماط النقل.

الإبداع في استدامة قطاع النقل.

الإبداع في تحسين السلامة في قطاع النقل.

الإبداع في تنافسية قطاع النقل والخدمات.

الإبداع في تبني أساليب النقل المستقبلية.

الإبداع في تحسين بيئة العمل.

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