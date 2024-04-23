نزع ملكيات لتنظيم الشارع التجاري بالطائف

ويتصل الشارع بمدخل مدينة الطائف الغربي للقادمين عبر طريق «الكر - الهدا» مرورا بجسر باب الحزم، ويستمر قاطعا أحياء: العزيزية وشبرا والشرقية والريان والشهداء الشمالية والقمرية وصولا إلى حي النسيم، ويتصل بجسر النسيم الجديد الذي يقطع طريق الملك خالد.
وتعمل الأمانة حاليا على نزع ملكية العقارات لمصلحة المشروع بمرحلته الأولى التي تمتد من نهاية شارع الملك سعود مرورا بشارع خالد بن الوليد حتى الجسر الواقع على طريق وادي وج، وهو الجزء ذو الحركة المرورية الكثيفة على مدى الساعة.
وقطعت الأمانة مرحلة متقدمة في تنفيذ جسر النسيم المرتبط بشارع خالد بن الوليد، لدعم تحرير الحركة المرورية في هذا التقاطع المحوري والحيوي، مع تحسين منطقة التقاطع وطرق الخدمة، بما يدعم جهود الأمانة في تحقيق انسيابية الحركة المرورية بهذا المحور.
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