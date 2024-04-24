عند أول طلب.. تأشيرات شنغن 5 سنوات للمواطنين السعوديين

#عاجل 🔊 بشرى ممتازة اليوم : سيحصل المواطنون السعوديون 🇸🇦 على تأشيرات شنغن 🇪🇺 لمدّة ٥ سنوات عند أول طلب!

قرار أوروبي اتخذ اليوم ودعمته فرنسا بقوّة! الأصدقاء السعوديون، نتطلع إلى رؤية المزيد والمزيد منكم في فرنسا، سواء للسياحة أو العمل! أهلًا وسهلًا بكم في فرنسا!

🇸🇦💙🇨🇵🇪🇺 pic.twitter.com/mswyjqqEHu