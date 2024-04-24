شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خدمة ترخيص الأشياب غير الصالحة للشرب بكل المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة إصدار رخص إقامة الأشياب غير الصالحة للشرب في مناطق المملكة كافة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنظمة لذلك؛ لتمكين أصحاب الأعمال والجهات الحكومية والخيرية من ممارسة النشاط بكل يسر وسهولة.

وتهدف الخدمة التي تأتي استكمالاً لأتمتة أعمال تنظيم مصادر المياه واستخداماتها، إلى الإسهام في رفع الكفاءة التشغيلية وتوفير المياه للأغراض التنموية، وتخفيف الضغط عن المياه الصالحة للشرب، والإسهام في خفض ارتفاع منسوب المياه الجوفية في بعض المدن.





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وأوضحت الوزارة أن الخدمة الجديدة تمكن المستفيدين من قطاع الأعمال والجهات الحكومية والجهات الخيرية، من طلب الرخصة إلكترونياً؛ لتسهيل الإجراءات وتوفير الجهد، من خلال أتمتة أعمال تنظيم مصادر المياه واستخداماتها؛ تحقيقاً لإستراتيجية التحول الرقمي ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبيّنت الوزارة أن خدمة إصدار رخص إقامة الأشياب غير الصالحة للشرب متوفرة حاليًا عبر بوابة "نما" الإلكترونية: من خلال اختيار الخدمات الإلكترونية في الصفحة الرئيسية، ومن ثم اختيار رخص مصادر المياه واستخداماتها؛ لاستعراض الخدمة.

تجدر الإشارة إلى أن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في تحويل وإطلاق الخدمات إلكترونياً بشكل مستمر؛ تأتي ضمن إطار خطة التحول الرقمي للوزارة في كافة القطاعات، سعيًا منها في توفير كافة الخدمات على البوابة الإلكترونية "نما" لرفع جودة الخدمات المقدمة وتحقيق أعلى استفادة منها.