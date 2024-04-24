معجزة اقسم بالله .. مشروب لتنظيف القولون من السموم والغازات سيختفي الامساك وتقتل تعفنات البطن والامعاء نهائيا

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عدن - ياسمين التهامي - المشروب المعجزة لتنظيف القولون من السموم والغازات .. سيختفي الامساك وتقتل تعفنات البطن والامعاء نهائيا

الاصابة بمرض القولون يحرمك من تناول كثير من الوجبات الأساسية التي تفضلها؛ ولكن نظرًا لكونها ضرورية في حياتك يصف لك الطبيب حمية غذائية، أو يمكن القول أنها ليست حمية وإنما نظام في تناول الوجبات بحيث يمكنك تناول اغلبها، ولكن بكميات قليلة حتى لا يعرضك ذلك للإصابة بأعراض القولون المؤلمة، والتي منها آلام أسفل البطن واضطرابات في الجهاز التنفسي، و الانتفاخ المستمر، و تدهور حالتك النفسية؛ وهناك أعراض أخرى ولكن هذه هي الأعراض الشائعة منها؛ وإن كنت تريد أن تحمي نفسك من مضاعفات القولون، فعليك أن تتبع هذه الوصفة وهي عبارة عن شراب لتخليص قولونك من السموم.

يمكنك أن تخلص قولونك من السموم بمشروب صحي، يحتوي على مكونات متواجدة في كل منزل.وإليك عدد من المشروبات التي يجب عليك احتسائها كل يوم للتخلص من سموم جسمك،

على سبيل المثال:

عصير الليمون بدون سكر: كل ما عليك فعله هو عصر ليمونة كاملة على مرجل به مقدار كوب ماء، ودعه يغلي ثم اسكبه في كوبك واشرب منه قبل وجباتك اليومية.

تناول كل يوم على الريق قبل الفطور بربع ساعة كوب ماء دافىء محلى بملعقة عسل نحل، فهو مفيد جدًا في التخلص من كثير من الأمراض.

كما يمكنك أن تصنع مشروب الحامض مع ثمرة تفاح في مساعدة قولونك على التعافي، فعند قيامك بصنع عصير لأطفالك لا تنسي أن تستعملي مع الفاكهة المعصورة ثمرة حامضية مثل: البرتقال أو الليمون.

إلى جانب ذلك، إشرب يوميًا مشروب الزنجبيل الساخن قبل النوم، وفي أي وقت خلال يومك.

كما يمكن عمل مشروب الديتوكس بتقطيع شرائح الليمون في زجاجة بها ماء، وعليها اعواد النعناع الأخضر الطازج، مع القرفة والتفاح, واتركهم لمدة ساعة أو ساعتين، ثم إشرب من هذه الزجاجة.

وفي الختام، نكون قد عرضنا طريقة تحضير أكثر من مشروب تنظيف القولون من السموم والغازات سيختفي الامساك وتقتل تعفنات البطن والامعاء نهائيا، حيث يجب الانتظام عليها يومياً بعد يوم.