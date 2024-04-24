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33 مليون مصل بالمسجد النبوي في رمضان
رأس أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان اجتماع لجنة الحج والزيارة بالمدينة المنورة، بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل،...
مركز تأشير يقدم خدماته في 45 دولة
يقدم مركز تأشير، والذي يهدف إلى تيسير قدوم زوار المملكة وضيوف الرحمن بتسهيل رحلتهم عبر تزويدهم بالمعلومات والإجراءات اللازمة...
الأمير فهد بن سلطان يتسلم شهادة اعتماد تبوك مدينة صحية من وزير الصحة
تسلم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه اليوم، شهادة اعتماد تبوك مدينة صحية من وزير الصحة فهد الجلاجل، بعد...
القبض على مصري وامرأة إندونيسية يروجان الشبو بالشرقية
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية المصرية، ومقيمة من الجنسية الإندونيسية بالمنطقة الشرقية لترويجهما 11...
نائب أمير مكة يزور مقر الأكاديمية السعودية اللوجستية بجدة
زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، اليوم، مقر الأكاديمية السعودية اللوجستية بمحافظة جدة، وكان في استقباله نائب...
بسيولة تجاوزت 8 مليارات.. سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته متراجعا 128 نقطة
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضاً 128.72 نقطة ليقفل عند مستوى 12355.69 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8.4 مليارات ريال.وبلغت...
خادم الحرمين يدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء فحوصات روتينية
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: " بيان من الديوان الملكي " دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ...
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة مكة تقبض على مواطن لتحرشه بآخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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