شرطة مكة تقبض على مواطن لتحرشه بآخر

33 مليون مصل بالمسجد النبوي في رمضان رأس أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان اجتماع لجنة الحج والزيارة بالمدينة المنورة، بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل،... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 15 شوال 1445 هـ 15 شوال 1445 هـ مركز تأشير يقدم خدماته في 45 دولة يقدم مركز تأشير، والذي يهدف إلى تيسير قدوم زوار المملكة وضيوف الرحمن بتسهيل رحلتهم عبر تزويدهم بالمعلومات والإجراءات اللازمة... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 15 شوال 1445 هـ 15 شوال 1445 هـ الأمير فهد بن سلطان يتسلم شهادة اعتماد تبوك مدينة صحية من وزير الصحة تسلم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه اليوم، شهادة اعتماد تبوك مدينة صحية من وزير الصحة فهد الجلاجل، بعد... تبوك: تبوك: دوت الخليج 15 شوال 1445 هـ 15 شوال 1445 هـ القبض على مصري وامرأة إندونيسية يروجان الشبو بالشرقية قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية المصرية، ومقيمة من الجنسية الإندونيسية بالمنطقة الشرقية لترويجهما 11... الدمام: دوت الخليج الدمام: دوت الخليج 15 شوال 1445 هـ 15 شوال 1445 هـ نائب أمير مكة يزور مقر الأكاديمية السعودية اللوجستية بجدة زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، اليوم، مقر الأكاديمية السعودية اللوجستية بمحافظة جدة، وكان في استقباله نائب... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 15 شوال 1445 هـ 15 شوال 1445 هـ بسيولة تجاوزت 8 مليارات.. سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته متراجعا 128 نقطة أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضاً 128.72 نقطة ليقفل عند مستوى 12355.69 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8.4 مليارات ريال.وبلغت... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 15 شوال 1445 هـ 15 شوال 1445 هـ خادم الحرمين يدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء فحوصات روتينية صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: " بيان من الديوان الملكي " دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ... جدة: دوت الخليج جدة: دوت الخليج 15 شوال 1445 هـ 15 شوال 1445 هـ

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