اخبار السعوديه

شرطة مكة تقبض على مواطن لتحرشه بآخر

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33 مليون مصل بالمسجد النبوي في رمضان

رأس أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان اجتماع لجنة الحج والزيارة بالمدينة المنورة، بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل،...

17ff8a1625.jpgالمدينة المنورة: سعد الحربي
0eb9131fd0.jpg15 شوال 1445 هـ

مركز تأشير يقدم خدماته في 45 دولة

يقدم مركز تأشير، والذي يهدف إلى تيسير قدوم زوار المملكة وضيوف الرحمن بتسهيل رحلتهم عبر تزويدهم بالمعلومات والإجراءات اللازمة...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: سعد الحربي
icon-clock.png15 شوال 1445 هـ

الأمير فهد بن سلطان يتسلم شهادة اعتماد تبوك مدينة صحية من وزير الصحة

تسلم أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه اليوم، شهادة اعتماد تبوك مدينة صحية من وزير الصحة فهد الجلاجل، بعد...

icon-clock.png15 شوال 1445 هـ

القبض على مصري وامرأة إندونيسية يروجان الشبو بالشرقية

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية المصرية، ومقيمة من الجنسية الإندونيسية بالمنطقة الشرقية لترويجهما 11...

icon-byline.pngالدمام: دوت الخليج
icon-clock.png15 شوال 1445 هـ

نائب أمير مكة يزور مقر الأكاديمية اللوجستية بجدة

زار نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل، اليوم، مقر الأكاديمية السعودية اللوجستية بمحافظة جدة، وكان في استقباله نائب...

icon-byline.pngجدة :دوت الخليج
icon-clock.png15 شوال 1445 هـ

بسيولة تجاوزت 8 مليارات.. سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته متراجعا 128 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضاً 128.72 نقطة ليقفل عند مستوى 12355.69 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8.4 مليارات ريال.وبلغت...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png15 شوال 1445 هـ

خادم الحرمين يدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة لإجراء فحوصات روتينية

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: " بيان من الديوان الملكي " دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ...

icon-byline.pngجدة: دوت الخليج
icon-clock.png15 شوال 1445 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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