إنشاء مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والضحايا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أقر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود المعجب إنشاء مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، الذي يهدف إلى توفير الحماية العدلية للأشخاص المشمولين بالحماية من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، بكل أو بعض أنواع الحماية المنصوص عليها.

ويقوم المركز على اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته، وعدم تقييدها إلا بالقيود الضرورية وفقا لأحكام النظام.

ومكن النظام الأشخاص المشمولين بالحماية من تقديم طلبات الحماية وفق إجراءات وشروط محددة، ومنح النظام توفير الحماية للمشمول بها دون موافقته في حال توفر ما يبعث إمكان تعرضه لخطر وشيك.

وقضى النظام عقوبات جزائية تجاه أي سلوك من شأنه الجناية على المشمولين بالحماية سواء السجن الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال.

الحماية المنصوص عليها: