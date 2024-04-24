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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تقرر تغيير وتعديل عدد من الأسماء الجغرافية بالمناطق، عقدت اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية في مقرها بالهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية اجتماعها التاسع. وشهد الاجتماع الذي رأسه رئيس اللجنة رئيس الجيومكانية الدكتور المهندس محمد آل صايل، بحضور أعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية، مناقشة آلية التنسيق القائم مع الجهات الحكومية ذات الصلة بالأسماء الجغرافية عند رغبتها في إطلاق أسماء جديدة أو تغيير أسماء قائمة، كما تقرر تغيير وتعديل عدد من الأسماء الجغرافية ومنها؛ إطلاق اسم ميناء نيوم في ضباء، وتعديل اسم قرية الشباشبة إلى بني شبيب، مع تصحيح بعض الأسماء الجغرافية في مراكز طبب والحرجة وقنا. أبرز القرارات: تغيير وتعديل عدد من الأسماء الجغرافية

إطلاق اسم ميناء نيوم في ضباء

تعديل اسم قرية الشباشبة إلى بني شبيب

تصحيح بعض الأسماء الجغرافية في:

مراكز طبب والحرجة وقنا

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