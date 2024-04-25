شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخميس.. أمطار متوسطة على أجزاء من مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة اليوم الخميس، تشمل تأثيراتها رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وتبدأ الأمطار الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى 10 مساء على أضم وميسان والعرضيات والطائف.

بينما تبدأ الساعة 2 ظهرًا وتستمر حتى 11 مساء على الخرمة والموية وتربة ورنية.