شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان للإغاثة يوزع 730 سلة غذائية في باكستان والسودان والان نبدء بالتفاصيل

280 سلة غذائية للنازحين في أمبدة

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 450 سلة غذائية في منطقة دير العليا بإقليم خيبربختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفادت منها 450 أسرة من الأسر الأكثر ضعفًا في المناطق الأشد برودة والمتضررة من الفيضانات.ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة الشعب الباكستاني بمختلف أشكال الدعم الإغاثي.كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 280 سلة غذائية في محلية أمبدة بولاية الخرطوم في جمهورية السودان، استفاد منها 2.195 فردًا من الفئات النازحة، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان لعام 2024.ويأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لمساعدة الشعب السوداني الشقيق والتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.