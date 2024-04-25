شكرا لقرائتكم المدني يحذر: أمطار رعدية على معظم المناطق حتى الثلاثاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم غدٍ الخميس حتى يوم الثلاثاء المقبل.

أمطار مكة المكرمة

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل العاصمة المقدسة وجدة ورابغ والطائف وميسان وأضم والعرضيات والمويه والخرمة ورنية وتربة وخليص والكامل والجموم وبحرة والليث والقنفذة، ومنطقة الرياض لتشمل عفيف والدوادمي ومرات وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة وثادق والقويعية ووادي الدواسر، وخفيفة إلى متوسطة على الرياض العاصمة والمزاحمية وضرما والدرعية والحريق وحوطة بني تميم والخرج والأفلاج.

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أمطار غزيرة

وأشارت إلى أن مناطق جازان ونجران وعسير والباحة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، ومتوسطة وخفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية.