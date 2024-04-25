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6 أسباب تدفعك لأخذ اللقاح في وقته دون تأجيل

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الرياض - محمد الوسيري - قالت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء: إن هناك 6 أسباب تجعل أخذ اللقاح في وقته ضروريًّا دون تأجيل.

أخذ اللقاح في وقته

وتابعت الوزارة، عبر منصة إكس أن اللقاحات تضمن السفر الآمن والتنقل المريح، وإعطاء المواليد فرصة للنمو بصحة جيدة، والوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية.

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وأكملت وزارة الصحة، أن فوائد اللقاحات تشمل أيضًا، المساهمة في خفض معدلات الوفيات، وحماية المجتمعات بأكملها، وتقليل استخدام المضادات الحيوية، مما يمنع تطور مقاومة المضادات الحيوية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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