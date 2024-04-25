شكرا لقرائتكم التحصينات اللازمة للراغبين في الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعادت وزارة الحج والعمرة التذكير بـ التحصينات اللازمة للراغبين في الحج، موضحةً أن التحصينات للراغبين في أداء الحج من داخل المملكة هذا العام يجب توثيقها في تطبيق صحتي.

التحصينات اللازمة للراغبين في الحج

وقالت الحج والعمرة ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر منصة إكس: إن التحصينات اللازمة للراغبين في الحج هي:

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* جرعة واحدة من لقاح الانفلونزا اعطيت خلال عام 1445

* جرعة واحدة من لقاح الحمى الشوكية اعطيت خلال الخمس سنوات الماضية

ولفتت الوزارة إلى أنه للحجاج القادمين من خارج المملكة العربية السعودية يجب الاطلاع على الاشتراطات الصحية على موقع وزارة الصحة السعودية.

التقديم لموسم الحج

وأشارت في سياق متصل إلى أن التسجيل لحج عام 1445هـ، متاح لمن لم يسبق له الحج وذلك إلى نهاية فترة التقديم بتاريخ 7/ 12/ 1445هـ حسب المقاعد المتاحة.

تطبيق نسك

ويُعد تطبيق نسك أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، من واقع مسؤوليتها عن خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تمكينهم من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية، لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.