الملك سلمان يغادر المستشفى بعد فحوصات روتينية

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأربعاء 15 شوال 1445هـ الموافق 24 إبريل 2024م مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد أن استكمل الفحوصات الروتينية، وذلك وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي.



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