شكرا لقرائتكم درجات الحرارة اليوم .. مكة 40 مئوية والسودة 11 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم المتوقعة في المملكة.

درجات الحرارة اليوم

وتوقع المركز هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

قد يهمّك أيضاً

وتمتد الحالة بحسب الأرصاد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

مكة أعلى درجة حرارة

وأوضح المركز أن مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة 40 مئوية؛ فيما سجلت السودة أقل حرارة 11 درجة فقط.

وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في ينبع 39 مئوية والقنفذة 38 درجة.

تليها المدينة المنورة وجدة وجازان ووادي الدواسر وشرورة والعلا والقريات 37 مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

وحول درجات الحرارة الصغرى؛ جاءت السودة في أدنى القائمة بـ11 درجة، تليها أبها وحائل 16 مئوية.

وقال المركز إن السودة سجلت أعلى نسبة رطوبة 90%.

الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات من البرد على بعض المناطق.

وبحسب مركز الأرصاد تكون الحالة على أجزاء من مناطق جازان، عسير ،الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط.

وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب.

كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

حالة البحر

وحالة البحر خفيف الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط.

وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

مع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.