شكرا لقرائتكم خبر عن التقرير السنوي لرؤية 2030 لعام 2023: 87% نسبة مبادرات الرؤية المكتملة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أفاد التقرير السنوي لـرؤية السعودية 2030 لعام 2023 أن 87% نسبة مبادرات الرؤية المكتملة والتي تسير على المسار الصحيح و81% من مؤشرات أداء الرؤية الرئيسية للمستوى الثالث حققت مستهدفاتها السنوية.
كذلك حقق 197 مؤشرًا مستهدفه السنوي بشكل كامل، وتخطى 176 مؤشرًا مستهدفه لعام 2023 مستوى تاريخي سجلته الأنشطة غير النفطية، بمساهمة بلغت 50% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023.
تصدرت المملكة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستثمار الجريء، بقيمة بلغت 5.25 مليار ريال في عام 2023.
كذلك حقق 197 مؤشرًا مستهدفه السنوي بشكل كامل، وتخطى 176 مؤشرًا مستهدفه لعام 2023 مستوى تاريخي سجلته الأنشطة غير النفطية، بمساهمة بلغت 50% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023.
تصدرت المملكة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الاستثمار الجريء، بقيمة بلغت 5.25 مليار ريال في عام 2023.