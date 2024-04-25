شكرا لقرائتكم المودة تخدم أكثر من 18 ألف أسرة خلال الربع الأول من 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ساهمت جمعية المودة للتنمية الأسرية في الربع الأول من العام 2024م في صناعة أثر في حياة أكثر من 18 ألف مستفيد ومستفيدة من خلال أكثر من 38 ألف خدمة عبر مبادراتها التنموية المتنوعة.

%102 نسبة المتحقق

وأوضح المدير العام لجمعية المودة محمد بن علي آل رضي أن جمعية المودة استهدفت خلال الربع الأول من خلال العام 2024م صناعة أثر أعمق في حياة أكثر من 18 ألف أسرة عبر برامجها المتنوعة والتي تستهدف دعم الأسر وبناء مهاراتها وتعزيز دورها في المجتمع، حيث تمكنت المودة من تخطي المستهدف لعدد المستفيدين بنسبة 102%.

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الأداء الاجتماعي

ويتضمن الأداء الاجتماعي 8 مبادرات رئيسية، وهي مركز مكرمة لتمكين المرأة والتي تهدف إلى تمكين السيدات حرفيًّا ومهنيًّا من خلال الدورات الحرفية إضافة إلى التدريب المنتهي بالتوظيف، ومنصة العائلة والتي بدورها تقدم دورات متنوعة لتعزيز جودة الحياة الأسرية، ومركز المودة للإرشاد الأسري وفض النزاعات والذي يقدم الدعم الاستشاري الأسري والنفسي والاجتماعي عن طريق الهاتف وإلكترونيًا وبالمقابلة، ومركز الطفل المبتكر والذي يشمل على عيادة اضطرابات الطفولة وتعديل السلوك، مراكز حماية الأسرة للحماية ضد العنف، ومركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة، ومركز تصميم السياسات والبحوث الأسرية، إضافة إلى الإنتاج الإعلامي والتوعوي.

وأشار ” آل رضي” إلى أنه تم تمكين 259 امرأة مهنيًا وحرفياً من خلال مركز مكرمة بنسبة تمكين اقتصادي 55%، إذ تم مساعدة 28 امرأة في التوظيف وكذلك دعم 41 سيدة بمكائن خياطة بعد الانتهاء من تدريبهن حرفيًّا، إضافة إلى توفير 16 منفذ بيع.

كما تم تعزيز جودة الحياة الأسرية لـ 5920 مستفيداً ومستفيدة من خلال الدورات المقدمة عبر منصة العائلة، فبلغت نسبة ارتفاع المهارات الأسرية 78%. كما استفاد 4523 مستفيداً ومستفيدة من خدمات الإرشاد الأسري وفض النزاعات، بنسبة صلح بلغت 61% بين الأسر المتنازعة، إضافة إلى 174 طفلاً تم علاجهم من الاضطرابات النمائية والسلوكية عبر مركز الطفل المبتكر.

كما قدمت المودة خدمات الحماية لـ 6326 طفلاً وامرأة، بلغ فيها متوسط نسبة إغلاق الحالات 97%، إضافة إلى 922 أسرة منفصلة تم لم شملهم من خلال مركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة.

247 مادة توعوية

وعلى صعيد الإنتاج الإعلامي والتوعوي، نشرت المودة 247 مادة توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المشاركة في 9 أيام عالمية، وإطلاق حملتين توعويتين هما حملة أمومة واعية وحملة رمضان القيم 3، إذ بلغت المشاهدات للمواد الإعلامية والحملات التوعوية أكثر من مليون مشاهدة.

الأداء المؤسسي والمالي

وعلى صعيد الأداء المؤسسي للمودة، أشار “آل رضي” إلى أن متوسط نسبة الأداء التشغيلي للجمعية بلغت 82%، حيث بلغت نسبة رضا أصحاب المصلحة 82%، كما بلغت نسبة الاستجابة عبر مركز العناية بالضيوف 85%، ونسبة معالجة الشكاوى 98%. كما شاركت المودة تجربتها من خلال 4 ملتقيات وورش عمل، إضافة إلى حصولنا على تنفيذ 3 مشاريع ومنافسات حكومية، كما قامت بتوقيع 5 شراكات ومذكرات تفاهم مع جهات مختلفة.

أما على صعيد الأداء المالي، فقد حققت الجمعية في الربع الأول مصروفات عمومية وإدارية بنسبة 10%، كما حققت عوائد الاستثمار ROI نسبة 17% من إجمالي الإيرادات، وبلغت نسبة الاستثمار الاجتماعي 2% من إجمالي الإيرادات.

واختتم آل رضي بأن جمعية المودة تلتزم بمواصلة دورها في تحسين جودة الحياة الأسرية من خلال برامج ملهمة ومبتكرة تستند إلى دراسات وممارسات تخصصية احترافية، تهدف إلى زيادة الوعي بقواعد بناء أسرة سليمة.

جدير بالذكر أن المودة تستقبل بلاغات العنف الأسري على الرقم 1919، كما تقدم خدمات إرشادية مجانية من خلال الهاتف على الرقم 92001421 أو المقابلة من خلال الرابط (هنا).