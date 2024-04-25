شكرا لقرائتكم بطول 575 كلم.. فتح حركة المرور في طرق جديدة بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - فتحت الهيئة العامة للطرق، أكثر من 575 كلم من الطرق في مختلف المناطق، وذلك خلال الربع الأول من عام 2024 ضمن حزمة واسعة من المشاريع.

أبرز الطرق المفتتحة

وقال المتحدث الرسمي للهيئة عبدالعزيز العتيبي في تصريحات لـ”العربية”، إن الطرق التي فتحتها الهيئة هي طريق جدة مكة السريع بطول 51 كلم، وازدواج طريق حضن تربة بطول 40 كلم، وتنفيذ ازدواج طريق المخواة “المجاردة” محايل بطول 15 كلم، طريق الظهران العقير سلوى بطول 64 كلم، الطريق الذي يربط الباحة بطريق الرياض/ الرين/ بيشة بطول يتجاوز 31.65 كلم، ازدواج طريق الرياض الرين بيشة بطول 340 كلم.

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خفض الوفيات

وأكد العتيبي أن الهيئة تواصل العمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، والتي تستهدف خفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030، مع رفع مؤشر جودة الطرق للوصول للمؤشر السادس عالميًا.

ولفت إلى أن نسبة الالتزام في تنفيذ المشاريع التي تشرف عليها الهيئة ارتفعت ووصلت إلى 93.2%، متجاوزين بذلك النسبة المستهدفة في عام 2023م والتي كانت تقدر بـ90%، مؤكدًا حرص الهيئة على مواصلة العمل للارتقاء بشبكة الطرق والتي تعد الأولى على مستوى العالم في مؤشر ترابط الطرق وفقاً للبنك الدولي، وهو الأمر الذي يسهم في تمكين قطاع الطرق للعديد من القطاعات الحيوية والواعدة مثل الصناعة والسياحة والحج والعمرة والعديد من القطاعات المساهمة في تحقيق رؤية السعودية 2030م.