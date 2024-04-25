شكرا لقرائتكم خبر عن 1400 مشارك.. إطلاق الملتقى الأول "نافس وشركاء النجاح" بجدة والان نبدء بالتفاصيل

حضور عدد كبير من قيادات التعليم

اختبارات "نافس"

مشاركة عدد كبير من الخبراء

الدمام - شريف احمد - أطلقت مدير عام التعليم بمحافظة جدة منال بنت مبارك اللهيبي ملتقى "نافس وشركاء النجاح" الذي نظمه مكتب تعليم الفيحاء عن بُعد.واستهدف الملتقى أولياء الأمور والمهتمين بمجال التعليم لنشر ثقافة التعاون والشراكة مع الأسر من أجل مستقبل أبنائهم التعليمي في إطار الاستعداد لاختبارات (نافس) التي تنفذها هيئة تقويم التعليم والتدريب بداية شهر ذو القعدة المقبل.الملتقى الذي حضره عدد كبير من قيادات التعليم من مختلف مناطق المملكة والمعلمين والمعلمات وشركاء النجاح من أولياء الأمور سلط الضوء على أهمية اختبارات (نافس) ودورها في مستقبل الطلاب ومسيرتهم التعليمية من خلال أربعة أوراق تناولت أهمية هذه الاختبارات من الناحية الوطنية وفق التشريعات المنظمة لها لتعزيز قيمة التعليم كقيمة وطنية تنافسية تعزز مكانة المملكة دولياً، وتعزز دور التعليم كهدف من أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية ونظام حماية الطفل.وقدم مساعد المدير العام للتعليم بمحافظة جدة طواشي بن يوسف الكناني شكره وتقديره لجميع الحضور من داخل المنظمومة التعليمة ومن خارجها.وأكد أن أهم أهداف اختبارات "نافس" هو تزويد صناع القرار والمستفيدين بمؤشرات أداء موثوقة؛ تساعد في اتخاذ الإجراءات التصحيحيّة؛ لتحسين جودة عمليات التعليم والتعلّم، والأداء المدرسي والوقوف على مستوى تحقيق الطلاب لنواتج التعلّم الأساسية وفقًا للمعايير الوطنية لمناهج التعليم، ودعم مبدأ التعلّم للجميع.كما تناولت أوراق العمل التي قدمها الدكتور معتوق الشريف وفوزية صالح الغامدي، وفوزية نفيع السلمي، ومحمد الحكمي، دور الأسرة في الانضباط والتعزيز الإيجابي لقيمة التعليم لدى أبنائها ودور تطبيق (مستقبلهم) في تجويد نواتج التعلم، ودور المهارات الناعمة في التعامل بين المدرسة والبيت، إضافة إلى تقديم بعض الآليات المحلية والدولية التي تعزز الشراكة بين الأسرة والبيت، وعدد من التوصيات المحققة لأهداف الملتقى.وقدم مدير مكتب تعليم الفيحاء المكلف والمشرف العام على الملتقى شرف الزهراني شكره وامتنانه للمدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، وإلى المساعد التعليمي لدعمهم ومتابعتهم للملتقى.وقال إن الملتقى شهد مشاركة عدد كبير من الخبراء في مجال التربية والتعليم بإدارة الدكتور شوقي الزهراني، وأضاف: "جُنّد لنجاح الملتقى عدد من الخبرات التربوية من المساعدين والمشرفين التربويين".وأضاف الزهراني، أن من أهم توصيات الملتقى هو التأكيد على أهمية دور الأسرة وولي الأمر في الارتقاء بالممارسات التعليمية لأبنائهم الطلبة نحو تحسين مخرجات التعليم الأساسية.