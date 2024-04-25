تراند اليوم : بالفيديو: "فهد الهريفي" يكشف قصته مع الصحوة.. وسبب نزوله إلى قبر في منتصف الليل بالدرعية

صحيفة الخليج 365: كشف لاعب النصر السابق، فهد الهريفي، قصته مع مشايخ الصحوة والفترة التي كان فيها مطوع.

وقال خلال لقاء مع برنامج "المواجهة مع البكيري": "وقت الصحوة في عام 2010، كان هناك عدد كبير من المشايخ وكثرت المحاضرات، وكان شخص يسمى الشيخ "أحمد" وله قصة اسمها قصة "أحمد التائب"، وكان لا يفارقني طوال اليوم ، 24 ساعة ملازمني".

وتابع: " كان هذا الشخص يأتي لي الغرفة ويأخذني إلى أماكن لحضور المحاضرات، وطحت في يد أحد يقول كل شيء حرام، وأخذني إلى الدرعية وأنزلني في قبر في منتصف الليل ويقرأ علي"، لافتا إلى أن هذا الشخص كان له تأثير على ماجد عبدالله وصالح النعيمة أيضا.

وأضاف: "الحين هذا الشخص رجل أعمال ولديه مؤسسات ومال كثير، وليس له علاقة بما كان يفعله سابقا".