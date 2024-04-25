36 إعفاء لرؤساء البلديات والطائف والرياض أولاً

بلغت حالات الإعفاء لرؤساء البلديات في المناطق 36 حالة إعفاء، وتصدرت محافظة الطائف بـ8 حالات، تلتها منطقة الرياض بـ7، وذلك وفقًا لتقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لعام 2023، بينما سجلت كل من منطقتي حائل وحفر الباطن 4 لكل منهما، وسجلت منطقتا عسير والحدود الشمالية 3 إعفاءات لكل منهما، بينما تم إعفاء حالتين بمنطقتي جازان وتبوك في كل منهما، وسجلت مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة حالة إعفاء واحدة بكل منها، ولم تسجل أي حالات إعفاء لرؤساء البلديات في مناطق الشرقية، والقصيم، وتبوك، والباحة، ونجران، ومحافظة الأحساء.

وسجلت عدد حالات التكليف المستمر لرؤساء البلديات 177 حالة، تصدرتها منطقة القصيم بـ45 حالة، وتلتها منطقة الرياض بـ40 حالة تكليف، ثم الشرقية بـ30، ومحافظة الطائف 25، ومنطقة نجران 10 حالات، وحائل 8 حالات، وحائل 6، وحفر الباطن 4، والحدود الشمالية 3، بينما سجلت كل من منطقة عسير وجازان حالتي تكليف لكل منهما، وحالة واحدة بمنطقة مكة المكرمة ومحافظة الأحساء بكل منهما، ولم تسجل أي حالة تكليف مستمر بمناطق المدينة المنورة، والشرقية، والجوف، والباحة.

البلديات

221 بلدية

33 عسير

27 القصيم

25 جازان

17 المدينة المنورة

17 الحدود الشمالية

15 جدة

14 الشرقية

13 تبوك

11 حائل

10 نجران

10 الطائف

09 الجوف

09 الباحة

04 الاحساء

04 حفر الباطن

03 مكة المكرمة

حالات التمديد

44 حالة

14 عسير

12 جازان

04 الطائف

05 الرياض

04 القصيم

02 حائل

02 الباحة

01 تبوك

مناطق ومحافظات لم تسجل حالات تمديد

- مكة المكرمة

- المدينة المنورة

- جدة

- الشرقية

- الجوف

- الحدود الشمالية

- نجران

- الاحساء

- حفر الباطن