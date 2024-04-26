شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من المناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق تبوك وحائل والقصيم والرياض.

كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية. البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الأوسط.

وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم /ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة. الخليج العربي الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.