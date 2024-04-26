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في ظل رؤية 2030.. "وكالة الفضاء" إنجازات استثنائية وطموح ليس له مدى

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكدت وكالة الفضاء تحقيق الكثير من الإنجازات الاستثنائية في ظل طموح ليس له مدى نابع من رؤية السعودية 2030.
وعددت الوكالة عبر حسابها على منصة إكس الإنجازات الاستثنائية.

قدرات ممكنة

- مشاركة اثنان من رواد الفضاء في المهمة SSA-HSF1
- أول رائدة فضاء سعودية وعربية ومسلمة.
- منح أكثر من 50 ألف من طلبة العالم العربي فرصة دخول تجربة إثرائية ملهمة عبر مسابقة الفضاء مداك.
- إعداد 4 رواد فضاء سعوديين.
- إشراك أكثر من 12 ألف طالب وطالبة في إجراء أبحاث وتجارب علمية من الفضاء.


تجارب ملهمة

إجراء 14 تجربة بحثية وعلمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى.

رؤية مستدامة

- الانضمام إلى ميثاق الرصد الفضائي للمناخ لمواجهة التغير المناخي.
- مؤتمر "الحطام الفضائي" لاستدامة الفضاء، بمشاركة 260 خبيرًا ومتحدثًا من 50 دولة.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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