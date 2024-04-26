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شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: رصد 15 حالة تسمم غذائي بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
الحالات تتلقى الرعاية الطبية اللازمة - مشاع إبداعي
الحالات تتلقى الرعاية الطبية اللازمة - مشاع إبداعي
2024/04/26 11:04
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، في بيان نُشر عبر الحساب الرسمي على منصة "إكس"، عن رصد عدد محدود من حلات التسمم الغذائي بالرياض، وجاء في البيان:
"نود أن نبين بأنه قد تم رصد عدد محدود من حالات تسمم غذائي بمدينة الرياض، وبلغ عدد المؤكدة منها حتى الآن 15 حالة تعود بالتقصي الوبائي لمحل واحد، وقد تم إغلاقه، والحالات تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ويتخذ حيال ذلك الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة".
"نود أن نبين بأنه قد تم رصد عدد محدود من حالات تسمم غذائي بمدينة الرياض، وبلغ عدد المؤكدة منها حتى الآن 15 حالة تعود بالتقصي الوبائي لمحل واحد، وقد تم إغلاقه، والحالات تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ويتخذ حيال ذلك الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة".
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