شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات حوارية ومسابقات.. تعليم جدة يطلق هاكثون التعليم المستمر 2024 والان نبدء بالتفاصيل

فعاليات الهاكثون

الدمام - شريف احمد - دشن مساعد مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية طواشي الكناني مساء أمس، هاكثون التعليم المستمر 2024، الذي ينظمه قسم التعليم المستمر، بحضور عدد من قيادات التعليم وتستمر فعالياته لمدة يومين في أحد المراكز التجارية.وشهد حفل الافتتاح جولة على أركان الهاكثون البالغ عددها 8 أركان، ضمت مسارات رحلة التعليم المستمر، من أجلك ، التعلّم الذكي، تجربتي، الواقع الافتراضي، أنامل الإبداع، تعلّم بلا قيود، إلى جانب الجلسات الحوارية، والورش التدريبية ،وحلقات النقاش والمسابقات.وفي ختام الجولة كرم الكناني الشركاء والداعمين من القطاعات والمدارس المشاركة، مثمناً جهود قسم التعليم المستمر ودعم الشركاء لإقامة الهاكثون، ومتمنياً أن يحقق أهدافه المنشودة.يذكر أن اليوم الأول من فعاليات الهاكثون شهد عقد جلسة حوارية بعنوان التعامل مع chatGPT باستخدام هندسة التوجيهات مع الدكتورة سارة عسيري، إلى جانب لقاء مع مدير أداء التعليم بتعليم جدة ماجد القحطاني، إضافة غلى مسابقة العب معنا الهاكثون، وهي مسابقات يتم تقديمها على المسرح للأطفال وأسرهم.وأوضح رئيس قسم التعليم المستمر بتعليم جدة أحمد الزهراني، أنّ الهاكثون يهدف إلى نشر ثقافة التعلم مدى الحياة من خلال فعاليات منوعة تشمل جلسات حوارية ومسابقات تنافسية ومسارات تعليمية.