- 1/2
- 2/2
كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن رصد عدد من حالات التسمم الغذائي في مدينة الرياض، معلنًا أن عدد الحالات المؤكدة حتى الآن بلغ 15 حالة. وأشار العبدالعالي في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بمنصة إكس إلى أن التحقيقات أظهرت أن جميع الحالات تعود إلى محل واحد، وتم اتخاذ إجراءات فورية بإغلاقه.
وأكد العبدالعالي أن جميع الحالات المصابة يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، وأن الجهات المعنية تعمل بتنسيق كامل للتعامل مع الوضع. يتم متابعة الحالات المصابة وتقديم العناية اللازمة لهم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لضمان سلامة المجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تكشف تفاصيل تسمم غذائي ل 15 حالة في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.