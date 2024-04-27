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تراند اليوم : بالفيديو.. القرني: عند الإخوان المسلمين الخليفة في السراب مثل المهدي في السرداب عند المد الخميني الصفوي

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صحيفة الخليج 365: قال الدكتور عائض القرني: عند الإخوان المسلمين الخليفة في السراب مثل المهدي في السرداب عند المد الخميني الصفوي.

وأضاف القرني خلال لقاء مع برنامج " من إلى ": الإخوان المسلمين يحسبون الفكر والخطب والثقافة أنها الدعوة، مشيرا: الإخوان المسلمين موجودين في الدول وما زالت الأضرحة والقبور والشركيات والبدع موجودة.

وأكمل: الإخوان مشغولين في البرلمان والانتخاب يريدون الحكم والكرسي، مشيرا: هم مسؤولون عن تصحيح عقيدة الناس، يعني "ما تقفز الكرسي وتضيع الشباب بالسياسة والخلافة المزعومة".

وزاد: الخلافة عند الإخوان المسلمين "الخليفة في السراب مثل المهدي في السرداب عند المد الخميني الصفوي.

واستكمل: الدكتور محمد عزام غرد وقال إن الإخوان المسلمين يرون إن الأمة الإسلامية دخلت في نفق مظلم ولا حل لها إلا أن تبايع المرشد العام.

وواصل: الإخوان أدخلونا من دهاليز في النفق المظلم عبر طاقتين "الحاكمية" لتكفير الحكام، والجاهلية لتكفير المجتمع.

وتساءل، قائلا: ليش الشركيات موجودة، ليش الأضرحة موجودة، مشددا: لابد من إعادة الشباب إلى عقيدة التوحيد ولابد أن تكون دروسنا في العقيدة وأن تكون في "لا إله إلا الله محمد رسول الله" وشرحه على منهج أهل السنة والجماعة.

وتابع: الإخوان يعتقدون في مخيلتهم أن الإسلام هو الحل ولكن ليس عندهم مشروع جاهز لأنهم أخطأوا الطريق فلما أخذوا الحكم لم يحكموا بالشريعة.

وختم: وصل الإخوان المسلمين للحكم في مصر فلما وصلوا اعتذروا للناس بأنهم لا يستطيعوا أن يحكموا بالشريعة، فهم يكيلون بمكيالين.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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