تراند اليوم : بالفيديو.. القرني: عند الإخوان المسلمين الخليفة في السراب مثل المهدي في السرداب عند المد الخميني الصفوي

صحيفة الخليج 365: قال الدكتور عائض القرني: عند الإخوان المسلمين الخليفة في السراب مثل المهدي في السرداب عند المد الخميني الصفوي.

وأضاف القرني خلال لقاء مع برنامج " من إلى ": الإخوان المسلمين يحسبون الفكر والخطب والثقافة أنها الدعوة، مشيرا: الإخوان المسلمين موجودين في الدول وما زالت الأضرحة والقبور والشركيات والبدع موجودة.

وأكمل: الإخوان مشغولين في البرلمان والانتخاب يريدون الحكم والكرسي، مشيرا: هم مسؤولون عن تصحيح عقيدة الناس، يعني "ما تقفز الكرسي وتضيع الشباب بالسياسة والخلافة المزعومة".

وزاد: الخلافة عند الإخوان المسلمين "الخليفة في السراب مثل المهدي في السرداب عند المد الخميني الصفوي.

واستكمل: الدكتور محمد عزام غرد وقال إن الإخوان المسلمين يرون إن الأمة الإسلامية دخلت في نفق مظلم ولا حل لها إلا أن تبايع المرشد العام.

وواصل: الإخوان أدخلونا من دهاليز في النفق المظلم عبر طاقتين "الحاكمية" لتكفير الحكام، والجاهلية لتكفير المجتمع.

وتساءل، قائلا: ليش الشركيات موجودة، ليش الأضرحة موجودة، مشددا: لابد من إعادة الشباب إلى عقيدة التوحيد ولابد أن تكون دروسنا في العقيدة وأن تكون في "لا إله إلا الله محمد رسول الله" وشرحه على منهج أهل السنة والجماعة.

وتابع: الإخوان يعتقدون في مخيلتهم أن الإسلام هو الحل ولكن ليس عندهم مشروع جاهز لأنهم أخطأوا الطريق فلما أخذوا الحكم لم يحكموا بالشريعة.

وختم: وصل الإخوان المسلمين للحكم في مصر فلما وصلوا اعتذروا للناس بأنهم لا يستطيعوا أن يحكموا بالشريعة، فهم يكيلون بمكيالين.