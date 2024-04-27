شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تلزم المستشفيات الخاصة بالفحص المبكر للمواليد والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.