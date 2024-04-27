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شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تلزم المستشفيات الخاصة بالفحص المبكر للمواليد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة ضرورة إجراء جميع المستشفيات الخاصة للفحص المبكر للإعاقة السمعية والفحص المبكر لتشوهات القلب الخلقية الحرجة للمواليد، وذلك بعد ولادتهم وقبل خروجهم من المستشفى.
وتأتي هذه التعليمات بحسب مصادر لـ "اليوم"، في إطار حرص الوزارة على ضمان صحة وسلامة جميع المواليد، وتعزيز فرص الكشف المبكر عن أي مشكلات صحية قد يعانون منها، ما يُتيح التدخل العلاجي اللازم في الوقت المناسب.
ويُعدّ هذا النظام الإلكتروني انطلاقة متميزة للصحة السعودية على مستوى العالم، حيث تم إطلاقه لتسجيل ومتابعة نتائج الفحص المبكر لتشوهات القلب الخلقية الحرجة والفحص المبكر للإعاقة السمعية في جميع المستشفيات.
وأكدت الوزارة على أهمية التزام جميع المستشفيات الخاصة بتطبيق هذه التعليمات، حرصًا على صحة وسلامة المواليد، وتقديم أفضل الخدمات الصحية لهم.
وأشارت إلى أن من مميزات هذا الفحص، الكشف المبكر عن المشكلات الصحية، ما يُتيح التدخل العلاجي اللازم في الوقت المناسب، ويُقلّل من خطر حدوث مضاعفات خطيرة.
إضافة إلى تحسين فرص العلاج، حيث تكون العلاجات أكثر فعالية في المراحل المبكرة من المرض، والحدّ من الإعاقة، حيث يمكن علاج بعض الحالات بشكل كامل أو تحسينها بشكل كبير، ممّا يُتيح للمولود أن يعيش حياة طبيعية ومنتجة.
وتأتي هذه التعليمات بحسب مصادر لـ "اليوم"، في إطار حرص الوزارة على ضمان صحة وسلامة جميع المواليد، وتعزيز فرص الكشف المبكر عن أي مشكلات صحية قد يعانون منها، ما يُتيح التدخل العلاجي اللازم في الوقت المناسب.
الفحص المبكر للمواليدوكانت وزارة الصحة قد دشنت قبل عامين نظامًا إلكترونيًا وقاعدة بيانات شاملة لتسجيل نتائج هذه الفحوصات ومراقبة الجودة والأداء من خلال التقارير الدورية.
ويُعدّ هذا النظام الإلكتروني انطلاقة متميزة للصحة السعودية على مستوى العالم، حيث تم إطلاقه لتسجيل ومتابعة نتائج الفحص المبكر لتشوهات القلب الخلقية الحرجة والفحص المبكر للإعاقة السمعية في جميع المستشفيات.
وأكدت الوزارة على أهمية التزام جميع المستشفيات الخاصة بتطبيق هذه التعليمات، حرصًا على صحة وسلامة المواليد، وتقديم أفضل الخدمات الصحية لهم.
وأشارت إلى أن من مميزات هذا الفحص، الكشف المبكر عن المشكلات الصحية، ما يُتيح التدخل العلاجي اللازم في الوقت المناسب، ويُقلّل من خطر حدوث مضاعفات خطيرة.
إضافة إلى تحسين فرص العلاج، حيث تكون العلاجات أكثر فعالية في المراحل المبكرة من المرض، والحدّ من الإعاقة، حيث يمكن علاج بعض الحالات بشكل كامل أو تحسينها بشكل كبير، ممّا يُتيح للمولود أن يعيش حياة طبيعية ومنتجة.