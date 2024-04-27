شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. توافد قادة الدول للمشاركة باجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي والان نبدء بالتفاصيل

رئيس الوزراء الأردني

رئيس وزراء باكستان

رئيس جمهورية رواندا

الدمام - شريف احمد - وصل الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين والوفد المرافق إلى العاصمة الرياض اليوم، للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية.وكان في استقبال الرئيس في مطار الملك خالد الدولي، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، السفير غير المقيم لدى دولة فلسطين نايف بن بندر السديري، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا، ومندوب عن المراسم الملكية.كما وصل رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية بشر هاني الخصاونة، والوفد المرافق له، اليوم، إلى العاصمة الرياض، للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية.وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة الدكتور هيثم أبو الفول، ومندوب عن المراسم الملكية.وصل دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، والوفد المرافق له، اليوم، إلى العاصمة الرياض، للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية.وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وسفير جمهورية باكستان لدى المملكة أحمد فاروق، ومندوب عن المراسم الملكية.وصل فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، والوفد المرافق له، اليوم، إلى العاصمة الرياض، للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية.وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وسفير جمهورية رواندا لدى المملكة يوجين سيجور كايهورا، ومندوب عن المراسم الملكية.