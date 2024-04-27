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الرياض.. توافد قادة الدول للمشاركة باجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وصل الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين والوفد المرافق إلى العاصمة الرياض اليوم، للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية.
وكان في استقبال الرئيس في مطار الملك خالد الدولي، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، السفير غير المقيم لدى دولة فلسطين نايف بن بندر السديري، وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا، ومندوب عن المراسم الملكية.
رئيس فلسطين والوفد المرافق يصل إلى العاصمة الرياض - واس

رئيس الوزراء الأردني

كما وصل رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية بشر هاني الخصاونة، والوفد المرافق له، اليوم، إلى العاصمة الرياض، للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية.
رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية يصل إلى الرياض - واس

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة الدكتور هيثم أبو الفول، ومندوب عن المراسم الملكية.

رئيس وزراء باكستان

وصل دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، والوفد المرافق له، اليوم، إلى العاصمة الرياض، للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية.
توافد قادة الدول للمشاركة باجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي - واس

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وسفير جمهورية باكستان لدى المملكة أحمد فاروق، ومندوب عن المراسم الملكية.

رئيس جمهورية رواندا

وصل فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، والوفد المرافق له، اليوم، إلى العاصمة الرياض، للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية.
توافد قادة الدول للمشاركة باجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي - واس

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وسفير جمهورية رواندا لدى المملكة يوجين سيجور كايهورا، ومندوب عن المراسم الملكية.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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