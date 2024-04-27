شكرا لقرائتكم خبر إطلاق هاكاثون game on من الدرعية إلى نيوم مدينة المستقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الجامعة السعودية الالكترونية بالتعاون مع شركتي HP وAMD، هاكاثون Game On تحت عنوان: «من الدرعية إلى نيوم مدينة المستقبل».

ودعت طلاب الجامعات السعودية الراغبين في تطوير مهاراتهم في الألعاب والرياضات الالكترونية، إلى المشاركة في الهاكاثون عبر الرابط: https://hpgaming.untapcompete.com، وتمثيل الثقافة الوطنية والتراث الأصيل خلال البيئات الافتراضية.

وأوضحت المشرفة على الهاكثون الدكتورة أسماء الحمادي، أن فكرة الهاكثون تهدف إلى تقديم المعرفة والمهارات اللازمة للطلاب، فيما يخص برمجة وتطوير وإدارة الألعاب والرياضات الالكترونية، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية بين طلاب الجامعات، بما يحقق التميز في المخرجات الابتكارية ، ويعكس البيئة والثقافة والرموز السعودية، ويسهم في نشرها عالميا.

وبينت أن من شروط المشاركة في هذا الهاكاثون المستمر حتى يوم 10 مايو المقبل، أن يكون الطلاب منتظمين حاليا في مرحلة البكالوريوس، ويكون التسجيل عبر البريد الالكتروني الجامعي الخاص بهم، ويمكن أن يتشكل الفريق من جامعات مختلفة، بحيث يكون موضوع المشاركة مرتبطا بالثقافة والتراث والبيئة السعودية.

3 جولات للهاكاثون

الأولى: يقدم المشاركون مخططا للعبة الكترونية Storyboard، وشرحا للرسومات والخلفيات والعناصر المرئية لتلك اللعبة، مع توضيح علاقتها بالتراث والثقافة والبيئة السعودية.

الثانية: سيتم خلالها اختيار فائز واحد لكل فئة في التصفيات النهائية.

الثالثة: احتضان المشاريع الفائزة وربطها بالمستثمرين، وتقديم الدعم الفني.

جوائز قيمة للفائزين: