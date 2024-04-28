شكرا لقرائتكم خبر عن يوم السلامة المهنية.. إنجازات المملكة في تخفيض إصابات العمل والان نبدء بالتفاصيل



وشهدت إصابات العمل في المملكة تراجعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وذلك ضمن جهودها في خلق بيئة عمل آمنة وصحية ومحفزة، وجاءت إحصاءات الإصابات في الأعوام الأخيرة كالتالي: إصابات العمل في المملكة شهدت إحصاءات إصابات العمل التي سجلتها التأمينات الاجتماعية انخفاضاً ملموساً على مدار السنوات الماضية، والتي جاءت بفضل التزام أصحاب العمل وجهود رفع مستوى الوعي وتعزيز الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية واستدامة بيئات العمل للحفاظ على سلامة العاملين والممتلكات .



وسجلت إصابات العمل خلال العام الماضي 2023، انخفاضاً عن عام 2022 بنسبة 8.5% نظير الجهود المبذولة في مجال السلامة والصحة المهنية .

و بلغ عدد إصابات العمل خلال العام الماضي 27133 إصابة عمل، وشكل المشتركون الذكور النسبة الأكبر في التعرض لإصابات العمل بواقع 26114 إصابة . أسباب الإصابات شهدت منطقة الرياض تسجيل أعلى إصابات العمل بين مناطق المملكة بواقع 7880 إصابة، تلتها المنطقة الشرقية بعدد 4606 إصابات، فيما حلت منطقة مكة المكرمة ثالثة بعدد 3628 إصابة عمل .

وجاءت محافظة بيشة كأقل المناطق تسجيلًا لإصابات العمل خلال العام 2023م بواقع 9 إصابات .

ومن بين أسباب إصابات العمل الأكثر انتشارًا جاءت التعرض لقوى ميكانيكية أولاً بواقع 15352 إصابة، ثم حوادث السقوط بعدد 7413 إصابة، وجاءت ثالثاً الحوادث المرورية بعدد 2732 إصابة .

تخفيض إصابات العمل قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأكثر من 280 ألف زيارة ميدانية لأصحاب العمل خلال العام 2023.

كما أصدر أصحاب العمل من خلال خدمات المؤسسة الإلكترونية أكثر من 58 ألف شهادة سلامة وصحة مهنية، وخلال ذات الفترة تم إصدار أكثر من 11 ألف قرار طبي من اللجان الطبية .

كما قدمت المؤسسة الدعم لأكثر من 21 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في مجال السلامة والصحة المهنية.

وفي فبراير 2022، وافق مجلس الوزراء السعودي على تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، الذي يرتبط بشكل مباشر بوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتمتع بالصلاحيات التي تمكّنه من القيام بمهامه على أفضل وجه.

وحصلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في ديسمبر 2022، على شهادتي المواصفات الدولية لنظام إدارة الجودة، والمواصفات الدولية لنظام السلامة والصحة المهنية، وذلك نظير تحقيق المؤسسة لمعايير الجودة الدولية "الآيزو".

كما وافق مجلس الوزراء في 26 مارس 2024، على انضمام المملكة العربية .

الدمام - شريف احمد - في الـ28 من إبريل كل عام، تحتفي منظمة العمل الدولية باليوم العالمي للصحة والسلامة في مكان العمل، وذلك في إطار الحد من التعرض للإصابات الناتجة عن الأعمال.وشهدت إصابات العمل في المملكة تراجعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وذلك ضمن جهودها في خلق بيئة عمل آمنة وصحية ومحفزة، وجاءت إحصاءات الإصابات في الأعوام الأخيرة كالتالي:شهدت إحصاءات إصابات العمل التي سجلتها التأمينات الاجتماعية انخفاضاً ملموساً على مدار السنوات الماضية، والتي جاءت بفضل التزام أصحاب العمل وجهود رفع مستوى الوعي وتعزيز الالتزام بمتطلبات السلامة والصحة المهنية واستدامة بيئات العمل للحفاظ على سلامة العاملين والممتلكاتوسجلت إصابات العمل خلال العام الماضي 2023، انخفاضاً عن عام 2022 بنسبة 8.5% نظير الجهود المبذولة في مجال السلامة والصحة المهنيةو بلغ عدد إصابات العمل خلال العام الماضي 27133 إصابة عمل، وشكل المشتركون الذكور النسبة الأكبر في التعرض لإصابات العمل بواقع 26114 إصابةشهدت منطقة الرياض تسجيل أعلى إصابات العمل بين مناطق المملكة بواقع 7880 إصابة، تلتها المنطقة الشرقية بعدد 4606 إصابات، فيما حلت منطقة مكة المكرمة ثالثة بعدد 3628 إصابة عملوجاءت محافظة بيشة كأقل المناطق تسجيلًا لإصابات العمل خلال العام 2023م بواقع 9 إصاباتومن بين أسباب إصابات العمل الأكثر انتشارًا جاءت التعرض لقوى ميكانيكية أولاً بواقع 15352 إصابة، ثم حوادث السقوط بعدد 7413 إصابة، وجاءت ثالثاً الحوادث المرورية بعدد 2732 إصابةقامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأكثر من 280 ألف زيارة ميدانية لأصحاب العمل خلال العام 2023.كما أصدر أصحاب العمل من خلال خدمات المؤسسة الإلكترونية أكثر من 58 ألف شهادة سلامة وصحة مهنية، وخلال ذات الفترة تم إصدار أكثر من 11 ألف قرار طبي من اللجان الطبيةكما قدمت المؤسسة الدعم لأكثر من 21 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في مجال السلامة والصحة المهنية.وفي فبراير 2022، وافق مجلس الوزراء السعودي على تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، الذي يرتبط بشكل مباشر بوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويتمتع بالصلاحيات التي تمكّنه من القيام بمهامه على أفضل وجه.وحصلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في ديسمبر 2022، على شهادتي المواصفات الدولية لنظام إدارة الجودة، والمواصفات الدولية لنظام السلامة والصحة المهنية، وذلك نظير تحقيق المؤسسة لمعايير الجودة الدولية "الآيزو".كما وافق مجلس الوزراء في 26 مارس 2024، على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين لعام 2006، والتي تهدف إلى تعزيز السلامة والصحة في مكان العمل وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للعمال في جميع أنحاء العالم