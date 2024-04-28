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وظائف عسكرية شاغرة بوزارة الدفاع.. موعد ورابط التقديم

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اليوم-الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع عن وظائف شاغرة للجنسين، وبينت أن قيادة الاستقطاب العسكري المشترك في الوزارة تبدأ اليوم الأحد، استقبال طلبات الراغبين في التقدم على تلك الوظائف.
وأوضحت الوزارة أن المؤهلات المطلوبة للوظائف هي بكالوريوس ودبلوم والثانوية العامة وما يعادلها، مبينة أن التقديم يكون عبر الرابط.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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