شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف عسكرية شاغرة بوزارة الدفاع.. موعد ورابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الدفاع عن وظائف شاغرة للجنسين، وبينت أن قيادة الاستقطاب العسكري المشترك في الوزارة تبدأ اليوم الأحد، استقبال طلبات الراغبين في التقدم على تلك الوظائف.

وأوضحت الوزارة أن المؤهلات المطلوبة للوظائف هي بكالوريوس ودبلوم والثانوية العامة وما يعادلها، مبينة أن التقديم يكون عبر الرابط.

