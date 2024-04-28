تراند اليوم : هل حمية "الديتوكس" تخلص الجسم من السموم؟

صحيفة الخليج 365: تعتبر حمية التخلص من السموم بشكل عام تدخلات غذائية قصيرة المدى مصممة لإزالة السموم من الجسم.

ويتضمن نظام التخلص من السموم النموذجي فترة من الصيام، يتبعها نظام غذائي صارم يتكون من الفواكه والخضروات وعصائر الفاكهة والماء.

ويشمل التخلص من السموم أيضا الأعشاب والشاي والمكملات الغذائية وتطهير القولون أو الحقن الشرجية، وفق موقع "هيلث لاين".

وبحسب الموقع فإن مؤيدي هذه الحمية يزعمون أنها تساهم في "إراحة أعضاء الجسم وتحفيز الكبد للتخلص من السموم وتعزيز التخلص من السموم من خلال البراز والبول والعرق وتحسين الدورة الدموية وتزويد الجسم بالعناصر الغذائية الصحية".

ويوصى عادة بعلاجات التخلص من السموم بسبب التعرض المحتمل للمواد الكيميائية السامة في البيئة أو في نظامك الغذائي، حيث تشمل هذه الملوثات والمواد الكيميائية الاصطناعية والمعادن الثقيلة وغيرها من المركبات الضارة.

وتدعي هذه الأنظمة الغذائية أيضا أنها تساعد في تحسين نظام المناعة لديك والهضم ومستويات الطاقة وتساعد في إنقاص الوزن.